Jovem sobrevive a voo de 180 metros que tirou vida a dois amigos na Madeira

O único sobrevivente dos três ocupantes do carro que se despistou para uma ravina de 180 metros, na Madeira, está a recuperar no Hospital do Funchal e os médicos apontam para um “quadro clínico mais favorável” do que inicialmente verificado. O jovem, de 19 anos, que sofreu fraturas das costelas, bacia, vértebras e um pneumotórax, está ainda nos Cuidados Intensivos, mas a recuperar. Foi o único sobrevivente do despiste nas Achadas da Cruz, Porto Moniz, na madrugada de domingo. Os dois amigos – Agustin de Freitas, de 17 anos, e José Luís Pestana, 19, – foram encontrados já sem vida. A PSP investiga as causas do acidente.