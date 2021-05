Um rapaz de 15 anos ficou este sábado à noite em estado crítico depois de sofrer um acidente de moto, em Estevais, Mogadouro.Segundo o Comando dos Bombeiros do concelho, José Carrasco, "a vítima foi encontrada em estado muito grave" e foi helitransportada para o Hospital de São João, no Porto.O acidente aconteceu num caminho rural junto da aldeia. No local estiveram elementos dos bombeiros, INEM e GNR.