Um homem de 23 anos foi vítima de despiste, domingo à noite, em Vila Praia de Âncora, Caminha, quando tentava fugir à GNR. Embateu em dois carros estacionados e imobilizou a viatura contra um poste de iluminação pública. Fugiu a pé, conseguindo escapar às autoridades. Uma hora depois, apresentou queixa no posto da GNR de Âncora por furto de veículo. Foi agora constituído arguido por simulação de crime.





O condutor tentou escapar à responsabilidade do acidente, inventando o furto do próprio carro, mas no decorrer da investigação acabou por confessar tudo à GNR.