O jovem suspeito de ter assaltado o café da mãe, em Odivelas, voltou a comunicar com a família no sábado à noite.Vanda Lopes recebeu mensagens escritas do filho depois de ter estado na"Disse-me que, quando tiver confiança, até faz uma videochamada para falar connosco", contou.Segundo a mãe, este domingo não existiu qualquer contacto por parte do filho. Vanda Lopes explicou ainda que a polícia está a fazer diligências para encontrar Francisco e a namorada, Bruna.