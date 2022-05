Jovem suspeito de preparar atentado em faculdade de Lisboa vai ser internado

O Tribunal de Instrução Criminal aligeirou as medidas de coação do jovem suspeito de preparar um atentado na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.João, de 18 anos, deixa de estar preso preventivamente, mas vai ficar internado, pelo menos, nos próximos três meses, no hospital prisional de Caxias.Os serviços prisionais não podem transferir o estudante para uma prisão comum, mesmo que este apresente condições psicológicas para ter alta clínica.A defesa tinha pedido que o jovem ficasse em prisão domiciliária com pulseira eletrónica.