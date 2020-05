Jovem tenta esfaquear namorado com tesoura em Santa Maria da Feira 

Uma mulher, de 25 anos, ficou esta quarta-feira em prisão preventiva depois de ter tentado matar o namorado pela segunda vez em dois dias, com uma tesoura, em Fiães, Santa Maria da Feira.Na véspera, tinha ameaçado o homem com uma arma de fogo.Foi presente a um juiz e ficou em liberdade, mas assim que saiu do tribunal tentou golpear o homem com uma tesoura. A detida está a cumprir uma pena suspensa pela tentativa de homicídio de um ‘ex’.