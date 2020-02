Um jovem, de 27 anos, suspeito de ter provocado o despiste do carro em que seguia a ex-namorada e o atual namorado dela, vai ser julgado no Tribunal de Leiria por dois crimes de homicídio na forma tentada.



O caso ocorreu em maio de 2019, pelas 23h00, quando o arguido embateu no carro das vítimas, perseguindo-as por vários quilómetros, no IC2 e na A19, fazendo com que chocassem com o separador central, acabando por se refugiar na berma.

