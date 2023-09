Surgiu discreta e lentamente nas costas da vítima, a quem momentos antes tinha furtado uma mochila, no interior de um bar localizado em São Mamede de Infesta, Matosinhos. Com uma barra de ferro de um metro de comprimento na mão, o agressor desferiu uma violenta pancada na cabeça do jovem de 25 anos, à porta do estabelecimento, a 17 de setembro de 2022.









