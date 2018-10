Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem tenta matar homem com fogo posto em Loures

Vítima foi atingida pelas chamas, tendo sofrido queimaduras nos braços, no peito e na cabeça.

Por M.P. | 08:46

Ateou fogo a uma casa mesmo sabendo que a pessoa que estava no interior da habitação podia morrer. Era um homem de 63 anos com quem já tinha entrado em confronto.



A vítima foi atingida pelas chamas, tendo sofrido queimaduras nos braços, no peito e na cabeça.



O crime aconteceu em Fetais, Loures, na semana passada.



A PJ deteve o jovem, que, presente a um juiz de instrução criminal, ficou sujeito a prisão preventiva.



Segundo a Judiciária, o jovem atuou motivado por desejo de vingança, devido a desavenças anteriores com a vítima, que só escapou porque recebeu tratamento.