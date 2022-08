Um dia de festa e convívio que terminou em tragédia. Um jovem, de 18 anos, e um homem, de 48, enteado e padrasto, morreram este sábado à tarde afogados no rio Tâmega, no lugar de Vau, freguesia de Arnóia, Celorico de Basto.



As duas vítimas integravam um grupo de cerca de 20 pessoas que realizava um passeio de jipe e que resolveu passar parte do dia naquele local, que muitas pessoas utilizam como praia fluvial, embora não o seja oficialmente e não tenha qualquer vigilância.









