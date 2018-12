Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem trava assaltante em Santa Maria da Feira

Ladrão roubou carrinha e foi parado por populares.

10:13

"Assim que ouvi os funcionários da empresa aos gritos e percebi que um rapaz estava a roubar a carrinha, não pensei duas vezes e corri para tentar pará-lo. Ele chocou com dois carros e foi por uma rua de sentido proibido. Um condutor deixou-nos entrar e fomos atrás dele", contou ao CM Carlos Silva que, três quilómetros depois, imobilizou o assaltante depois de este já ter embatido com outro carro, em Arrifana, Santa Maria da Feira.



Tudo aconteceu ao final da tarde de sábado, quando foi furtada, em S. João da Madeira, uma carrinha ao serviço de uma firma de entrega de encomendas.



"O ladrão não estava bem, embateu em cinco carros e levava tudo à frente. Até que, no derradeiro acidente, partiu o eixo e tentou fugir a pé, mas eu conseguiu pará-lo", acrescenta o jovem de 19 anos.



O assaltante, de 22 anos e de S. João da Madeira, teve de ser assistido pelos bombeiros e levado ao hospital, mas Carlos garante que não foi nenhum dos populares - os funcionários também entraram no carro em perseguição - a agredi-lo: "Os ânimos estavam exaltados, porque ele quase atropelou uma criança, mas ninguém lhe bateu."



PORMENORES

Ferido após colisão

Após embater numa viatura, o assaltante estava a sangrar, mas nem isso evitou que tentasse fugir a pé. Depois de imobilizado por Carlos, não reagiu e pediu água com açúcar, alegando estar indisposto.



Fuga alucinante

O furto da carrinha ocorreu junto ao Mercado de S. João da Madeira. O ladrão subiu uma rua de sentido proibido, depois tentou despistar os perseguidores por uma rua secundária, mas encontrou-os novamente quando entrou na via principal e colidiu com um outro carro.