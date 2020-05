Jovem usa carro da mãe para assaltar carrinha de valores em Almada

A jovem de 20 anos que, terça-feira à tarde, assaltou uma carrinha de valores na Sobreda de Caparica, Almada, com o namorado e um amigo, usou o carro da mãe no crime.O gang, residente no concelho do Seixal, usou o Seat Leon para atacar com uma arma um funcionário da carrinha de valores junto ao Pingo Doce dos Capuchos, roubando-lhe um saco com dinheiro. Despistaram-se na Sobreda de Caparica.A jovem foi detida, mas os dois homens escaparam. Assistida no Hospital Garcia de Orta, em Almada, teve alta na quarta-feira. Estava, esta quinta-feira à tarde, a ser presente pela PJ a tribunal.