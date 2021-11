Jovem usa copo para se defender de grupo agressor no Funchal

Um jovem garante que foi obrigado a usar um copo, com o qual golpeou outro jovem no pescoço, para se defender do ataque de um grupo agressor, numa rua do Funchal. Ambos foram hospitalizados.









A rixa ocorreu pela 01h30 de sábado, na zona do Poiso. O autor do ataque com um copo diz que começou por ser vítima de agressões. E foi quando estava no chão, a tentar defender-se do ataque, que pegou num copo e golpeou o rival, de 24 anos. O jovem escondeu-se atrás de um carro e foi de lá que chamou o socorro e a PSP.