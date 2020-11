Jovem viaja no metro sem máscara e agride polícia no Porto

Um jovem de 19 anos foi detido pela PSP, ao início da tarde desta quarta-feira, depois de ter agredido dois polícias que o abordaram pelo facto de seguir sem máscara numa composição de metro do Porto.A situação teve lugar cerca das 13h00. O agressor, residente em Rio Tinto, Gondomar, fazia a viagem entre Fânzeres, no mesmo concelho, e a cidade do Porto. Na composição, estavam dois agentes da PSP à civil, que ainda iam entrar ao serviço e rapidamente se aperceberam do incómodo demonstrado por outros passageiros pelo facto de o jovem estar sem máscara.Ao ser abordado pelos polícias, reagiu de forma intempestiva, reclamando identificação aos mesmos, já que não se acreditava que eram, de facto, agentes de autoridade. De seguida, referiu não ter máscara na sua posse, que ia encontrar-se com a namorada numa estação e que ela é que tinha a sua máscara.Quando foram os PSP a pedir a identificação ao homem, este respondeu com grande violência. Um dos agentes sofreu ferimentos na face e teve de ser transportado ao Hospital Militar do Porto. O jovem acabou por ser manietado e detido por resistência e coação sobre funcionário.