Jovem viola confinamento ao usar banco de jardim em Lisboa e é detido com lâmina de 35 centímetros escondida na perna

A Polícia de Segurança Pública deteve um jovem de 18 anos por prática de crime de posse de arma branca, esta segunda-feira, na freguesia de Arroios, em Lisboa.Os agentes encontraram o jovem a violar a proibição de utilização de bancos de jardim, na Alameda Dom Afonso Henriques, e descolaram-se na sua direção no sentido de proceder à advertência.O jovem, ao aperceber-se da aproximação dos polícias, levantou-se repentinamente e começou a caminhar em passo acelerado no sentido oposto olhando para trás de forma comprometida.Os agentes acabaram por intercetar o suspeito que tinha consigo uma arma branca com uma lâmina de 35 centimetros, escondida na perna direita.