Começa esta quarta-feira a ser julgado, no Tribunal de Braga, Amat Chol, um refugiado sudanês, de 23 anos, acusado de violar uma idosa, de 73, em Fonte Boa, no concelho de Esposende, no dia 11 de julho do ano passado.









Chol encontrava-se em Portugal há três semanas e, com o estatuto de proteção internacional, residia no Lar Dom Pedro, em Fão, Esposende.

Tendo-se deslocado a pé à vizinha freguesia de Fonte Boa, deparou-se com a vítima a trabalhar na sua horta e atacou-a. Ao ser detido, confessou à PJ de Braga que a agarrou, atirou para o chão, tapou-lhe a boca e consumou a violação.