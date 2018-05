Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovens abalroam polícia e acusam cocaína

Portugueses aceleraram 30 quilómetros até serem detidos.

Por Miguel Curado | 01:30

Dois jovens portugueses foram detidos este domingo de manhã em Ourense, na província espanhola da Galiza, na sequência de uma fuga louca de carro à polícia local, que se estendeu por cerca de 30 quilómetros.



A dupla recusou parar para uma fiscalização rodoviária – e só imobilizou a viatura depois de chocar contra um carro da Guardia Civil. Ambos acusaram consumo de cocaína.



A viatura em que os dois detidos seguiam, também com matrícula portuguesa, circulava numa zona industrial de Ourense pelas 07h20 deste domingo, quando desrespeitaram a ordem de paragem que lhes foi dada por agentes da Guardia Civil. O condutor, um jovem de 25 anos, acelerou, o que levou, de imediato, à mobilização de todas as patrulhas da Guardia Civil disponíveis naquela zona.



Com vários carros policiais no encalço, os dois jovens portugueses nunca deram mostras de querer abrandar. Passaram vários sinais vermelhos e praticaram sempre uma condução perigosa. Só noutra zona industrial, a cerca de 30 quilómetros do local onde tinham sido mandados parar inicialmente, é que os dois portugueses se imobilizaram.



A viatura onde seguiam chocou contra um carro da polícia espanhola, que fora estacionado para tentar travar a marcha do carro em fuga.



Os dois foram de pronto detidos pela Guardia Civil. Levados ao hospital, realizaram testes de despistagem de consumo de álcool e drogas, tendo ambos acusado positivo a cocaína e opiáceos no sangue. Ficaram detidos, para ser presentes esta segunda-feira de manhã a tribunal.