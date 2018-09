Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovens acusam GNR de agressões em Tomar

PSP tomou conta da ocorrência mas, até ao momento, nenhum dos agredidos apresentou queixa.

Por T.V.P. | 09:28

Dois amigos, de 25 anos, ficaram feridos na sequência de agressões, na praça da República, em Tomar. A PSP tomou conta da ocorrência mas, até ao momento, nenhum dos agredidos apresentou queixa.



O alerta foi dado pelas 04h00 de ontem.



Ao que o CM apurou, um dos jovens estaria alcoolizado e foi expulso de um bar.



Já no exterior, o jovem entrou em conflito com um grupo de militares que participam nas cerimónias do aniversário da Brigada de Reação Rápida. O amigo também interveio na rixa e os dois ficaram feridos.



Um dos jovens teve de ser assistido no hospital.