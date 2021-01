Jovens agridem três polícias durante detenção por roubo em Sintra

Dois jovens, com idades entre os 18 e 20 anos, agrediram três polícias durante uma detenção por roubo na via pública em Sintra.A Polícia Judiciária, na sequência de uma operação policial na tarde da passada quarta-feira, apanhou os dois jovens com o bem subtraído à vítima durante o roubo na via pública.Os suspeitos resistiram e agrediram os três elementos da polícia, um dos quais necessitou de intervenção cirúrgica urgente num olho.Os jovens têm antecedentes criminais e foram condenados, há poucos dias, a pena suspensa por ilícitos idênticos.Os detidos ficaram em prisão preventiva.