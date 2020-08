Jovens apanhados com droga em Viana do Castelo

Dois jovens, de 18 e 19 anos, foram detidos pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Viana do Castelo, na posse de haxixe e liamba suficientes para quase 100 doses.



Na sequência de operações de vigilância aos suspeitos, os militares avançaram, na última sexta-feira, para duas buscas domiciliárias - nas casas de ambos os alegados traficantes - e apreenderam o estupefaciente, assim como material de corte e uma balança de precisão. Apanhados em flagrante, os dois jovens foram detidos e ficaram em liberdade, com os factos a serem remetidos para o Tribunal de Viana do Castelo.

