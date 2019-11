Jovens brasileiros violentamente agredidos na Baixa do Porto

Dois jovens brasileiros foram violentamente agredidos na madrugada de quarta-feira, na Baixa do Porto.



A jovem de 26 anos e o colega estavam a despejar o lixo após uma noite de trabalho, quando foram abordados por um grupo de seis indivíduos que, sem razão aparente, agrediu o casal com murros, tendo a jovem sido agredida com uma cadeira na cabeça.



Ao que o CM apurou, o homem foi a principal vítima.



As autoridades foram alertadas e a mulher e o homem acabaram por ser transportados para o Hospital de Santo António, no Porto. As vítimas já tiveram entretanto alta.



Os seis suspeitos ainda não foram localizados.



A jovem brasileira apresentou e formalizou queixa na esquadra da PSP.