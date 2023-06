Jovens condenados a 19 e 21 anos de prisão por matarem vizinho idoso em assalto no Porto

O jovem, de 23 anos, que matou um vizinho, de 83, no Bairro Pinheiro Torres, no Porto, foi esta quinta-feira condenado a 19 anos de prisão. Um outro arguido envolvido no homicídio foi condenado a 21 anos de cadeia. Outros dois outros arguidos, que estavam a ser julgados por roubo, acabaram condenados a penas de seis anos de prisão efetiva.

Tiago Machado costumava acompanhar a avó à casa do idoso para lhe levar pão e o jornal. Sabia que José da Silva vivia sozinho com a mulher, de 92, acamada e com demência, e que guardava no rés do chão do edifício em que morava um cofre com elevadas quantias monetárias.

A 19 de novembro de 2021, entre as 15h30 e as 16h00, na execução de um plano, os quatro arguidos foram à casa do idoso. Dois ficaram num carro, à entrada do edifício. Os outros, um deles Tiago, atacaram a vítima. O arguido que José da Silva não conhecia disse ser técnico da EDP. Mal a porta foi aberta surgiu Tiago. Ambos lhe desferiram, no hall de acesso à casa de banho, várias pancadas na cara. Depois, com o objetivo de o matar, para que Tiago não fosse identificado e denunciado, decidiram usar toalhas para amordaçar o idoso. Taparam-lhe o nariz e a boca e ainda lhe prenderam as mãos com outra toalha, abandonando-o no chão em agonia até morrer.