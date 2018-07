Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovens condenados por agressão mortal em Albufeira

Paulo Santos tinha 35 anos e foi morto à pancada em rixa junto a uma rulote de comida.

Por Ana Palma | 11:01

Paulo Santos, de 35 anos, foi violentamente agredido, a soco e pontapé, na rua Infante D. Henrique, em Albufeira, às 06h00 de 3 de setembro do ano passado. Ficou em estado muito grave e morreu cinco dias depois, no hospital de Faro. Esta sexta-feira, o Tribunal de Portimão condenou dois jovens, com cerca de 20 anos, pela morte da vítima.



João Semedo, o primeiro a esmurrar Paulo, fazendo-o cair, foi condenado a oito anos de prisão. Já Iuri Semedo, que também deu um murro na vítima, fazendo-a cair de costas e que ainda lhe deu um pontapé na cabeça já no chão, foi condenado a uma pena de nove anos de prisão.



O terceiro arguido foi absolvido, pois o coletivo deu como provado que ele não esteve envolvido nas agressões. Foi, contudo, condenado à pena de um ano e meio de prisão, suspensa, por coação. E um quarto arguido, acusado de ofensas à integridade física, foi absolvido porque ninguém apresentou queixa contra ele.



Os desacatos começaram quando Paulo Santos estava na fila da rulote de comida, a fumar, o que incomodou outra pessoa, que reagiu. Daí às agressões foi um ápice. Os homicidas juntaram-se à confusão e, depois de terem agredido a vítima, fugiram.



Dirigindo-se aos dois homicidas, a juíza frisou que "a pena a que foram condenados é pequena comparada com a perda da vida de Paulo Santos", o qual deixou um filho, que tinha apenas quatro anos, quando o pai foi morto à pancada.