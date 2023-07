Muitos dos jovens atletas resgatados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras da academia de futebol Bsports, de Mário Costa, continuam em Portugal.Segundo o advogado de cinco das vítimas do alegado esquema de tráfico de seres humanos, que tem como principal arguido o ex-presidente da assembleia geral da Liga Portugal, os jovens desejam fazer carreira como futebolistas na Europa.

Na quarta-feira, o Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel concluiu as audições de 41 vítimas. Seguem-se as testemunhas, que já estarão a ser notificadas pelo Ministério Público de Paredes, que é titular do inquérito.O primo e uma técnica também são arguidos.