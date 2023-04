Jovens de 21 e 23 anos morrem em aparatoso acidente em Vale de Cambra

Uma brutal colisão entre três carros, este sábado, em Vale de Cambra, vítimou dois jovens e provocou ainda quatro feridos graves, todos com 21 anos. António Pedro Gonçalves, de 21 anos, natural de Vale Maceira, Lousã, estudante na Faculdade de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra e Ana Filipa Bastos, de 23 anos, natural de Vale de Cambra, são as vítima mortais do brutal. O alerta foi dado, cerca das 18h30, para os bombeiros de Vale de Cambra e de Oliveira de Azeméis, para um acidente rodoviário, na EN224, em Macieira de Cambra. Duas equipas da viatura médica de emergência e reanimação também foram mobilizadas. À chegada dos operacionais, as duas vítimas encarceradas estavam em paragem cardiorrespiratória.As manobras de reanimação ainda se iniciaram mas não resistiram à gravidade dos ferimentos. Os óbitos foram verificados pelas equipas da VMER.A GNR foi acionada para o local e procedeu ao corte da via nos dois sentidos. O Núcleo de Investigação de crimes em acidentes de viação da GNR de Aveiro investiga as causas do acidente.Os corpos foram levados para o gabinete do instituto de medicina legal da Feira. Duas vítimas com ferimentos graves foram levadas para o hospital de Gaia. As outras foram levadas para o hospital da Feira