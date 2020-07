Jovens de 22 e 25 anos detido por roubo com arma branca em praia de Ílhavo

A GNR deteve hoje dois homens de 22 e 25 anos por roubo com arma branca, na praia da Barra, em Ílhavo, no distrito de Aveiro, informou aquela força militar.

Em comunicado, a GNR esclarece que após denúncia de que estariam a ocorrer desacatos entre um grupo de indivíduos na praia da Barra, os militares deslocaram-se ao local tendo percebido que estariam perante um roubo com recurso a arma branca.

Segundo a GNR, um dos indivíduos terá encostado uma faca ao pescoço de uma das vítimas e posteriormente no abdómen por forma a coagi-la a entregar-lhe os bens.

"Os militares da GNR imediatamente desenvolveram diligências policiais que permitiram intercetar e deter os autores do roubo ainda na posse do material roubado, bem como localizar a arma branca usada, que tinha sido escondida a cerca de 50 metros do local", refere a mesma nota.

Ainda de acordo com a GNR, os bens roubados foram posteriormente devolvidos às vítimas", refere a mesma nota.