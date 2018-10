Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovens de 24 e 27 anos detidos em Coimbra por suspeitas de tráfico de droga

O suspeito mais jovem, de 24 anos, tem "antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime", segundo a PJ.

Dois jovens de 24 e 27 anos foram detidos em Coimbra pela presumível autoria de crimes de tráfico de droga, anunciou hoje a Polícia Judiciária.



As detenções ocorreram nos arredores da cidade, "no âmbito de uma investigação que visa combater o tráfico de cocaína solidificada em cristais", conhecida por 'crack', refere a Diretoria do Centro da PJ em comunicado.



Os dois suspeitos, sem profissão, foram "detidos em flagrante delito quando pretendiam resgatar uma quantidade significativa de cocaína, que tinham previamente escondido num local isolado".



A ação policial que se seguiu às detenções permitiu ainda a apreensão da viatura usada pelos homens.



Os dois detidos foram presentes a um primeiro interrogatório judicial, ficando um sujeito à medida de coação de obrigação de permanência na habitação sob vigilância eletrónica, enquanto o outro tem de fazer apresentações bissemanais às autoridades policiais da sua área de residência.