Jovens dependentes de bolsas para estudar no Algarve

Pagamento de propinas e alojamento é assegurado durante o ano letivo pela universidade.

Sem ajudas não conseguiria estudar, seria complicado para mim e para a minha família a nível financeiro." O testemunho é de Carla Brito, de 20 anos e natural da Madeira. A jovem é uma das centenas de estudantes da Universidade do Algarve que dependem da bolsa de estudo para garantir o pagamento das propinas e do alojamento.



Carla Brito é aluna do 3º ano do curso de Ciências da Comunicação e recebe um apoio de cerca de 200 euros por mês. Garante que estes apoios, incluindo do programa Mais Superior, são essenciais para "ter uma vida aceitável". Para Rodrigo Soares, aluno do curso de turismo, "é importante ter consciência que para muitos estudantes esta é a única oportunidade que têm de ter formação superior". Este jovem, de 20 anos, também recebe uma ajuda de cerca de 200 euros, para as despesas prioritárias, como o alojamento. Segundo dados a que o CM teve acesso, 552 alunos da Universidade do Algarve vivem em residências. "Sem esta bolsa seria difícil formar- -me aqui", admite o jovem natural de Santarém.



Apesar dos apoios sociais, há estudantes que têm várias carências. De acordo com Rodrigo Soares, "há casos de alunos que mesmo com a bolsa de estudo isolam-se em casa e chegam ao final do mês com carências, até têm dificuldade em comprar bens essenciais". Carla Brito alerta que há processos de estudantes "que estão finalizados apenas em dezembro e até lá as pessoas precisam de se alimentar".



Para este ano, a universidade tem um orçamento de mais de 2 milhões e 600 mil euros para apoios sociais. No último ano, 1874 alunos receberam bolsas de estudo. Os estudantes ainda podem candidatar-se às bolsas de estudo até maio de 2019.