Jovens detidos a escalar a Ponte 25 de Abril em Lisboa

Cinco jovens estrangeiros, entre os 20 e os 23 anos, praticantes de parkour (ultrapassagem de obstáculos urbanos com manobras radicais), foram detidos esta segunda-feira de manhã quando tentavam escalar à torre sul da Ponte 25 de Abril, que atinge uma altura de 190 metros acima do rio Tejo.Os jovens foram vistos, pelas 06h30, por condutores, que alertaram o 112. Estavam no sentido Almada-Lisboa, já em plena subida da primeira torre do lado do Cristo Rei, quando foram intercetados pela PSP, que os obrigou a descer.fonte policial, seria subir ao topo e publicar nas redes sociais um vídeo com a façanha. Acabaram levados para a esquadra do Calvário, em Alcântara, onde ficaram até hoje para serem presentes a juiz - uma vez que, por serem estrangeiros, havia risco de saírem do País.A Lusoponte apresentou queixa na PSP pelo crime de introdução em local vedado ao público.