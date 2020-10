Jovens detidos por 20 roubos na rua em Leiria

Cinco jovens, entre 17 e 25 anos, foram detidos pela PSP de Leiria, por serem os autores de 20 roubos na via pública, nos últimos meses.A maioria das vítimas eram também jovens, a quem roubavam dinheiro, o telemóvel e ouro, além do relógio e por vezes a roupa e o calçado que usavam.Os assaltantes atuavam em grupo e ameaçavam as vítimas, por vezes com navalhas ou facas, para as obrigar a entregar os bens que tinham consigo.Os roubos estavam a criar insegurança na cidade, o que levou a PSP a reforçar o policiamento e a investigar, vindo esta semana a deter o grupo. Alguns têm antecedentes e três ficaram em prisão preventiva.