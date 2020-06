Jovens detidos por resistirem e proferirem comentários racistas contra agente da PSP

Dois jovens, de 21 e 26 anos, foram detidos no passado dia 14 de junho por serem suspeitos da prática de crimes de resistência e coação sobre funcionário e contra a identidade cultura. Os suspeitos estão ainda indiciados por um crime relacionado com discriminação racial contra um agente de aparência africana.A PSP foi chamada para verificar um acidente com danos para o património público e foi recebida de forma hostil por um grupo de cerca de 30 pessoas.As autoridades foram obrigadas a chamar mais reforços para manter a segurança da atuação policial e, no seguimento da ocorrência, quatro cidadãos tentaram coagir a ação dos agentes, resultado então na detenção dos acima visados. Outros dois suspeitos acabaram por fugir do local.Os detidos foram presentes ao tribunal da Amadora, sendo que um deles não cumpriu a notificação de comparência e o outro ficou sujeito a termo de identidade e residência.