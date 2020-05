Jovens em estado de hipotermia resgatados do Rio Lima após tentarem escalar ponte em Viana do Castelo

Dois jovens, entre os 15 e os 18 anos, precisaram de ser resgatados, em Viana do Castelo, enquanto tentavam escalar um pegão da ponte Eiffel.

Segundo o que o CM conseguiu apurar as vítimas estariam acompanhados por outro colega que conseguiu nadar até à margem do Rio Lima e dar o alerta.

Por razões desconhecidas os jovens acabaram por não conseguir sair do pegão da ponte e com a subida da maré acabaram por ficar com parte do corpo dentro de água.

Para o local foram acionados os Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo e a Polícia Marítima, mas o resgate acabou por ser feito por uma embarcação de recreio que se encontrava nas imediações.

Os jovens estariam já em estado de hipotermia, e por essa razão foram transportados para o Hospital de Viana do Castelo.

A PSP esteve no local.