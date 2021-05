Jovens feridos em colisão entre carro e mota em Cabeceiras de Basto

Dois rapazes, com cerca de 18 anos, ficaram feridos, este sábado à tarde, numa aparatosa colisão entre um carro e uma mota, no lugar da Cachada, em Refojos, Cabeceiras de Basto.



O alerta foi dado cerca das 16h40.





Ao queconseguiu apurar, o carro estaria a mudar de direção quando o condutor da mota procedia a uma ultrapassagem.A mota acabou por embater contra um muro. Os feridos foram assistidos pelos Bombeiros de Cabeceiras de Basto e transportados, por precaução, para o Hospital de Guimarães.A GNR também esteve no local e investiga as causas do acidente.