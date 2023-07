Jovens ficam encurralados em pedra no meio do rio Cávado

Dois jovens, de 22 e 23 anos, ficaram retidos, esta noite de sábado, numa pedra, cercados pelas águas do rio Cávado. Ao que tudo indica, os jovens foram surpreendidos pela subida rápida do nível de água. Apesar do aparato, as vítimas foram resgatadas e escaparam ilesas.O alerta foi dado, cerca das 23h00, para os bombeiros de Amares, para um resgate subaquático de pessoas, na praia fluvial do Cavadinho, em Crespos, a união de freguesias de Ferreiros, Prozelo e Besteiros. Os bombeiros de Barcelinhos e Sapadores de Braga também foram acionados.A GNR foi mobilizada para o local.