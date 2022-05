A jovem que angariava raparigas para as orgias em casa do empresário alemão Matthias Schmelz, conhecido como o ‘Rei dos Aspiradores’, escondeu em sua casa, no Lumiar, uma menor, de 16 anos, que estava fugida de casa. As jovens conheceram-se numa festa, numa discoteca em Lisboa, em setembro de 2018, e, em dezembro desse ano, participaram juntas numa sessão sexual com Schmelz, de 60 anos, finda a qual receberam 800 € para dividirem entre as duas, revela o Ministério Público na acusação que leva o alemão a julgamento por 27 crimes.









Ver comentários