Jovens fugitivos apanhados com armas acabam libertados

Três jovens que fugiram à PSP da Amadora depois de serem apanhados a fazer manobras perigosas com o carro e que tinham um revólver, um bastão extensível e droga na viatura, acabaram sem qualquer consequência judicial.Apesar de haver flagrante delito, foram libertados com notificação para se apresentar em tribunal, mas não apareceram. Agora serão novamente notificados para comparecer em tribunal e só se voltarem a faltar é que serão emitidos mandados de detenção.O caso ocorreu pelas 00h30 de sexta-feira, na Encosta do Sol. O trio, entre os 22 e os 25 anos, estava a fazer piões e arrancou a alta velocidade ao ver a PSP. A fuga terminou numa rua sem saída e quando os agentes fiscalizavam o condutor reparam num cartucho no interior. A busca ao carro revelou depois o revólver e o bastão, mais uma munição e droga. Foram detidos por posse de armas proibidas, mas libertados a seguir.