Jovens homicidas de Giovani Rodrigues saem da cadeia para domiciliária

Dois dos cinco suspeitos envolvidos na morte do estudante cabo-verdiano Giovani Rodrigues, em Bragança, saíram este fim de semana da cadeia onde estavam em regime de prisão preventiva.Ângelo Morais e Bruno Coutinho aguardam agora julgamento em prisão domiciliária. Luís Giovani dos Santos Rodrigues morreu na madrugada de 31 de dezembro de 2019, no Hospital de Santo António, no Porto, onde esteve internado dez dias depois de ter sido brutalmente agredido à saída de um espaço de diversão noturna, na cidade de Bragança.O jovem de 21 anos era aluno do primeiro ano do curso de Design de Jogos Digitais, no Instituto Politécnico de Bragança.Os cinco suspeitos, com idades entre os 22 e os 35 anos, alguns deles desempregados, residiam em Bragança, cidade onde foram detidos.Segundo a Polícia Judiciária, na origem do crime "estão motivos fúteis, motivos de uma desavença que ocorreu no interior de um espaço lúdico e que teve, depois, desenvolvimentos no seu exterior".O crime chocou o País, tendo-se realizado várias vigílias contra a violência.