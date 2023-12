Jovens levados para hospital com queimaduras após álcool espirrar quando assavam chouriços

Dois jovens, de 18 e 15 anos, foram transportados para o Hospital S. João, no Porto, com queimaduras. Os dois estariam a assar chouriços quando o álcool espirrou, acabando por atingir a jovem de 18 anos no queixo e o rapaz, de 15, na cara e nas mãos. O rapaz sofreu ferimentos graves.As duas vítimas foram encaminhadas para o centro de saúde de Paredes, tendo sido depois transportados para o Hospital de S. João, no Porto, por a Pediatria no Hospital de Penafiel se encontrar fechada ao fim de semana.No socorro, além dos Bombeiros Voluntários de Paredes esteve também uma VMER do Vale do Sousa.