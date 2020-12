André Araújo, de 22 anos, e o amigo João Tavares, de 29, viajavam na mala de um carro comercial que se despistou na segunda-feira à noite na EN17 em Cortiçô da Serra, Celorico da Beira. Com a violência do acidente, os dois foram projetados para fora da viatura e morreram no local. Outros dois amigos que seguiam no veículo - o condutor e o passageiro que seguia ao lado - ficaram feridos.