Um homem de 45 anos foi transportado para um hospital em Lisboa com um maxilar fraturado depois de ter sido atacado por três jovens em Tavira.Segundo a PSP avançou ao, o caso ocorreu no início desta semana, próximo da pista de ciclismo da cidade tavirense. A vítima estava com o filho quando foi atacada com um violento pontapé na face, sem qualquer justificação para a agressão.Os três jovens, um com 19 anos e os outros dois com 20, foram identificados.