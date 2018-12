Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovens projetadas quando tiravam fotos a comboio caem em ribanceira

Situação aconteceu pelas 16h00, perto da ponte ferroviária do Centro Náutico de Faro.

Por T.G. | 08:44

Duas jovens de 19 anos ficaram esta quinta-feira feridas depois de terem sido empurradas para uma ribanceira pela corrente de ar provocada pela passagem de um comboio, na Baixa de Faro, enquanto estavam a tirar fotografias na linha de caminhos de ferro.



A situação, que esteve perto de ter um desfecho trágico devido à proximidade das jovens ao comboio, aconteceu pelas 16h00, perto da ponte ferroviária do Centro Náutico de Faro.



As jovens foram assistidas pelo INEM e depois transportadas para o hospital.



Ficaram com escoriações.