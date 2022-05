Jovens que raptaram e sequestraram homem em Aveiro vão aguardar julgamento em liberdade

Os jovens responsáveis pelo rapto do jovem de Aveiro já foram ouvidas pelo Tribunal de Ourique e ficam em liberdade a aguardar julgamento. As duas mulheres de 16 anos são obrigadas a regressar à instituição em Oliveira de Azeméis. Os homens, de 22 e 23 anos, estão obrigados a apresentarem-se periodicamente às autoridades e ficam proibidos de contactar com a vítima.O condutor foi sequestrado durante mais de 300 quilómetros entre Aveiro e Grândola. O homem de 29 anos acabou agredido e trancado dentro de uma mala, no distrito de Aveiro. A GNR, depois de realizar diligências verificou que a viatura já se encontrava fora do distrito, a circular para o sul do país.Na sequência do crime foram detidas quatro pessoas. As jovens de 16 anos, sabe o, fugiram de uma instituição na sexta-feira.