Jovens resgatados de rochas em Aljezur

Dois jovens de 20 anos que ficaram presos nas rochas da praia da Arrifana, concelho de Aljezur, na sexta-feira à tarde, foram resgatados pelos Bombeiros Voluntários de Aljezur.Segundo oapurou, o alerta foi dado pelas 18h15. Os dois jovens, que tinham descido pelas rochas, numa zona de acesso difícil, ficaram numa situação em que já não conseguiam subir. Ao local acorreram sete operacionais, com o apoio de duas viaturas.As vítimas foram retiradas do local onde se encontravam presos pela Equipa de Salvamento em Grande Ângulo dos BVA, com recurso a cordas.