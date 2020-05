Jovens resgatados do mar na praia de Leça de Palmeira

Dois jovens, ao que tudo indica menores, foram resgatados, esta tarde, do mar, em situação de pré-afogamento, na praia de Leça da Palmeira, em Matosinhos. O alerta foi dado por banhistas que se aperceberam dos jovens em apuros na água. Alguns surfistas que ali se encontravam começaram por ajudar as vítimas que acabaram por ser retirados da água pela equipa do Sistema de Salvamento balnear da Câmara de Matosinhos que, segundo a Polícia Marítima, teve uma intervenção rápida e eficaz.



Os jovens foram levados - um para o Hospital Pedro Hispano, e o outro para o Hospital de S. João - ambos já conscientes. Já durante a tarde, na Praia do Cabo do Mundo, também em Matosinhos, uma outra pessoa esteve em apuros na água, mas quando o socorro chegou, essa já tinha sido retirada da água por outros banhistas. Segundo o comandante da Polícia Marítima do Douro, Cruz Martins, as pessoas têm de ser "prudentes e cautelosas", visto que a época balnear ainda não abriu e não há nadadores salvadores nas praias.





"Todas as pessoas têm de ter presente que a segurança começa nas suas próprias atitudes. Por isso, devem ser cautelosas e prudentes, ainda para mais agora que não existe dispositivo de salvamento nas praias", disse, lembrando que nestes casos, foi possível salvar as pessoas, mas às vezes não se consegue chegar em dois ou três minutos, período suficiente para um afogamento.