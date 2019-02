Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovens tentam violar menor na praia em Tomar

Arguidos começam esta quarta-feira a ser julgados no Tribunal de Santarém.

Por J.N.P. | 09:05

Dois jovens de 20 e 21 anos começam esta quarta-feira a ser julgados no Tribunal de Santarém acusados de terem tentado forçar uma menor de 16 anos a manter contactos de cariz sexual numa praia fluvial perto de Tomar.



O caso passou-se à frente de uma menor de 9 anos, que estava na companhia da vítima, e de outras três adolescentes que acompanhavam os dois rapazes, tendo uma delas filmado a cena com um telemóvel.



O episódio remonta a julho de 2017, quando a queixosa e a amiga se vinham embora da praia da Fonte do Caldeirão, em Tomar, mas foram barradas pelos dois arguidos.