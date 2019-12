Jovens usam câmara para passar em exame de código

Para passarem no exame de código, prova para obter a carta de condução, dois jovens de 17 e 20 anos recorreram, na segunda-feira, a um esquema ousado: com um arnês no peito, ocultado sob a roupa, instalaram um telemóvel com câmara, para filmarem o enunciado do teste durante uma videochamada.O objetivo era receberem todas as respostas, através de um pequeno auricular no ouvido. Mas levantaram suspeitas ao examinador, que os apanhou em flagrante e chamou a GNR. Foram detidos.O crime ocorreu no centro de exames do Automóvel Clube de Portugal, no Carregado, e as detenções foram realizadas pelos militares da GNR de Alenquer. É o terceiro caso idêntico em duas semanas, o que leva as autoridades a investigarem a tese de uma rede organizada. Os dois jovens foram detidos pelo crime de falsidade informática e foram apreendidos dois telemóveis, dois arneses e uma placa de rede.A 30 de novembro, um rapaz de 20 anos foi detido no mesmo local, pelo mesmo crime: contou que tinha sido abordado à entrada do centro de exames por um homem que lhe pagou para usar o dispositivo.Os suspeitos foram expulsos da sala e tiveram os exames anulados. São suspeitos de falsidade informática, com pena de prisão até cinco anos ou multa de 120 a 600 dias. Funcionários arriscam pena de prisão de um a cinco anos.Alunos, instrutores e examinadores, num total de 119 pessoas, foram condenadas em julho, no Porto, por participação num esquema criminoso. Os exames de código também eram filmados na rede desmantelada pelas autoridades.