Jubilação do procurador Orlando Figueira rejeitada

O Conselho Superior do Ministério Público deliberou, por unanimidade, "não estarem verificados os requisitos para a jubilação" do procurador Orlando Figueira, condenado a seis anos e oito meses de prisão no processo Operação ‘Fizz’. O procurador, apesar de colocado no Tribunal de Execução de Penas ao abrigo do movimento de magistrados, está suspenso de funções.Orlando Figueira foi condenado por crimes de corrupção, branqueamento de capitais, violação do segredo de justiça e falsificação de documento, em dezembro de 2018. Além da pena efetiva de prisão, foi ainda punido com cinco anos de proibição de exercício de funções. A condenação foi confirmada, em novembro do ano passado, pelo Tribunal da Relação de Lisboa.O processo Operação ‘Fizz’ diz respeito a pagamentos do ex-vice-presidente de Angola Manuel Vicente, em contrapartida pelo arquivamento de inquéritos em que era visado.