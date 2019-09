Judiciária caça ladrão armado que ameaçou segurança do IKEA

A PJ de Lisboa caçou o homem que, no dia 10, e tal como onoticiou, ameaçou com pistola os seguranças da loja IKEA de Alfragide, Amadora, que o tentaram impedir de sair com artigos furtados.O homem, de 38 anos, tinha escondido os artigos no interior de uma mochila. Interpelado, ameaçou de morte os seguranças apontando-lhes a pistola e fugindo. Foi logo identificado (já era conhecido por furtos) e agora detido.A PJ apreendeu a arma e prossegue a investigação para apurar o envolvimento do homem noutros roubos e furtos.