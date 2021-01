Judiciária espera pela autópsia para conhecer causa da morte de idosa em Olhão

Só o resultado da autópsia da mulher, de 66 anos, que foi encontrada morta em casa, em Olhão, no sábado, é que poderá revelar o que de facto aconteceu. Para já, não foram descobertos indícios de crime, apurou o CM. A PJ investiga o caso.



As autoridades foram alertadas pelos familiares da vítima, residentes em Itália, por não conseguirem contactá-la. O companheiro da mulher, um italiano de 83 anos, que também foi encontrado na habitação quando os bombeiros tiveram de arrombar a porta, por falta de resposta do interior, tem problemas cognitivos e não está a ser útil para a investigação.



Ver comentários