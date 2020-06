Judiciária faz apelo sobre cadáver encontrado em Setúbal

A Polícia Judiciária fez recentemente um apelo para tentar identificar o cadáver encontrado no dia 7 de maio, junto a um apeadeiro abandonado na Mourisca, em Setúbal. Mais de um mês depois, o corpo do homem ainda não foi reclamado.A PJ revela agora fotografias da roupa que a vítima vestia - uma camisa de flanela, um chapéu e umas sapatilhas.A informação que os inspetores têm sobre o homem é de que terá cerca de 80 anos e medirá entre 1,70 e 1,80 de altura. Quando foi encontrado por um trabalhador da linha férrea, o cadáver estava em avançado estado de decomposição e não estaria no local há mais de um mês.Apesar de ainda não serem conhecidas as causas da morte, a PJ de Setúbal descarta a hipótese de crime.